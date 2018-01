Coca, crack, eroina e cobret, a Scampia arrestati zio e nipotina spacciatori

All’interno delle “case dei puffi” i Carabinieri della stazione Quartiere 167 hanno sorpreso a spacciare zio e nipote: un 52enne domiciliato nel campo rom di via Cupa Perillo e una 19enne della Vela rossa, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Perquisendo i dintorni del luogo in cui stavano spacciando i militari hanno sequestrato sedici dosi di cocaina, una di crack, ventotto di eroina e due di cobret, oltre a 190 euro in banconote e monete di vario taglio.

I due sono in attesa del giudizio direttissimo.