Catturato a Napoli latitante nigeriano: su di lui mandato di cattura internazionale

Gli agenti del commissariato di Castel Volturno hanno arrestato a Napoli un pericoloso latitante nigeriano di 48 anni. L'uomo, destinatario di mandato d’arresto europeo da parte della Germania, era diventato popolare nel settore criminale per la clonazione di carte di credito e truffe di elevatissima influenza criminale e si era rifugiato nella città partenopea poiché era ricercato dalla Polizia Criminale Tedesca in quanto proprio sul territorio tedesco si era distinto per aver creato un circuito di favoreggiamento all’immigrazfrione clandestina, con frodi e truffe.



Rintracciata l'auto usata dall'uomo, è partito un pedinamento terminato in via Arenaccia, a Napoli. Il ricercato è stato successivamente deferito all’AG Italiana anche per reati di clonazione di carte di credito e documenti come accertato a seguito di perquisizione del suo domicilio. Al termine delle incombenze di rito, il 48enne è stato rinchiuso Poggioreale e messo a disposizione del Presidente della Corte D’Appello di Napoli per le incombenze relative all’estradizione del ricercato.