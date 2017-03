Clona assegno su WhatsApp e lo incassa: truffa da 13mila euro

Truffa on line da 13mila euro per la vendita di una Bmw. A cadere nella trappola un giovane di Piacenza he aveva risposto a un annuncio on line su un sito specializzato per acquistare l'automobile.

Un finto venditore venezuelano, pregiudicato, residente in provincia di Bergamo, ha preteso come garanzia di ricevere su WhatsApp la foto di un assegno circolare, che ha poi stampato, andando a ritirare il denaro in un ufficio postale in provincia di Napoli, con l'ausilio di un complice.

La vittima del raggiro si è rivolta alla Guardia di Finanza che è risalita ai truffatori che sono stati denunciati.