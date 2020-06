Clochard tra i rifiuti di fronte al Cardarelli: "Nessuno pulisce da mesi, aiutatemi"

Gli ultimi degli ultimi, degli ultimi. Un mare di monnezza nelle aiuole pubbliche di fronte al Cardarelli, il più grande ospedale della città e del Mezzogiorno. Queste aiuole, come tutte quelle della città, sono abbandonate da ben 9 anni. Qualcuna s'è salvata perché adottata da qualche imprenditore che ne garantisce la cura e il decoro. Ma queste di fronte al Cardarelli no, non sono state adottate da nessuno e rimangono abbandonate al loro destino. Lo stesso destino di chi le abita: i senza fissa dimora. Chi deve occuparsi di questi poveri disgraziati? E perchè chi di dovere non fa pulire queste aiuole che sono diventate una distesa enorme di rifiuti?