"Fatemi dormire nell'ambulanza", clochard lancia sasso e spacca vetro della vettura

"Questa mattina ore 07,30 circa , una persona, di nazionalità non italiana, si avvicina alla porta della postazione Ferrovia, sita in piazza Garibaldi suonando al campanello e chiedendo di dormire all’interno della postazione stessa. Ovviamente l'uomo riceve un rifiuto dagli operatori sanitari che sostano, in attesa di attivazione per intervento. La reazione dell’individuo è stata immediata, decide di colpire con un sasso la porta della sede del 118. Esposta regolare denuncia", spiega l'Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate".