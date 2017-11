Recuperato un clochard nelle acque del porto: era scivolato accidentalmente

Salvataggio in extremis, stamattina, nelle acque del porto di Napoli: come riportato dal Mattino intorno alle 7 è stato prelevato dal mare un 52enne senza fissa dimora di nazionalità straniera.

I soccorsi sono riusciti a salvarlo, era in stato di ipotermia dato il tempo trascorso in acqua. Dai primi accertamenti pare si sia trattato di una caduta accidentale: il 52enne, algerino, aveva perso l'equilibrio ed era scivolato in acqua.

L'uomo si trova al momento al Loreto Mare dove il personale sanitario sta stabilizzando le sue condizioni.