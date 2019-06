Trovato morto sotto i portici: la tragica storia di un clochard napoletano

E' stato trovato in strada a Cesena dai Carabinieri, sotto i portici di un edificio, il corpo senza vita di un clochard napoletano di 62 anni.

L'uomo - come riferito da CesenaToday - è stato stroncato da un malore. A dare l'allarme intorno, alle 21 di mercoledì, è stato un residente della zona che ha notato come l'uomo ormai da tempo non si muovesse. I sanitari del 118 hanno provato per quasi mezz'ora a rianimarlo, prima di constatarne il decesso.

Originario del capoluogo campano, il 62enne era arrivato in Romagna per lavorare, e per alcuni anni lo aveva fatto, all'Agenzia del Registro. Dopo essersi licenziato, è finito in strada ed era conosciuto un po' da tutti i residenti della zona.

