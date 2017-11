Clochard in escandescenze. Il suo cane azzanna un poliziotto

Attimi di follia a piazza Bagnoli di cui ne ha fatto le spese un poliziotto. Ieri gli agenti del commissariato locale sono intervenuti perché avvertiti che un clochard, conosciuto nel quartiere, stava danneggiando la cartellonistica stradale. Una volta arrivati sul posto hanno visto il 37enne, senza fissa dimora, al centro della piazza mentre insultava gli automobilisti e creava problemi alla circolazione.

Hanno provato ad avvicinarsi ed a calmarlo ma in quel momento è intervenuto il suo cane, un pastore belga, che ha aggredito uno dei due poliziotti azzannandolo ad un braccio in più punti. Alla fine gli agenti sono riusciti a fermare il 37enne ed a calmarlo. L'hanno denunciato per lesioni colpose mentre il cane è stato preso in custodia dal servizio veterinario dell'Asl Na 1. L'agente ferito è stato soccorso in ospedale e le sue ferite sono state ritenute guaribili entro 10 giorni.