Chiaia, clochard sgomberato: gli agenti distruggono la sua baracca sotto il ponte

Il personale della Polizia Municipale Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali è intervenuto nelle prime ore del mattino sotto il ponte di Via Andrea d’Isernia diventato da qualche anno un luogo di ricovero permanente per un senza fissa dimora. L’intervento si è reso necessario per le precarie condizioni del luogo. Si è dovuto procedere al ripristino del decoro urbano e della condizioni igienico sanitarie del luogo adiacente ad abitazioni private e a due istituti scolastici.

È stata abbattuta una baracca costruita con pannelli di legno e cartone e bonificata l’intera area. Si è inoltre provveduto a richiedere la messa in sicurezza di un pozzetto della rete fognaria urbana, attualmente privo di copertura, che veniva utilizzato dal soggetto per i propri bisogni fisiologici.

Le UU. OO. Tutela Emergenze Sociali e Chiaia continueranno a monitorare il sito nei prossimi giorni per scongiurare una nuova illegittima occupazione. Le operazioni sono iniziate nelle prime ore del mattino quando gli agenti hanno riscontrato la presenza del clochard, un uomo di 49 anni, che è stato indirizzato alle strutture di accoglienza e assistenza offerte dall’Amministrazione Comunale sul territorio.