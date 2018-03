Clementino si confessa: "Ero schiavo della cocaina"

Il rapper napoletano Clementino ha raccontato una parentesi importante dolorosa della propria vita.

La rivelazione è avvenuta a Storie Digitali, il festival rganizzato da CultCity, diretto da Antonio Dikele Distefano: "È la prima volta che lo dico in pubblico, se non lo dico qui con voi ragazzi, dove?. C’è stato un momento in cui sono stato sopraffatto da quella merda che è la cocaina. Sapete come funziona, sei un artista, prima te la offrono, poi te la compri e ad un certo punto non sei più tu. Ho perso presentazioni dei miei dischi perché ero strafatto in casa. Una volta non sono riuscito neanche a farmi un selfie con Jay-Z. Quando hai un genitore che ti piange in faccia capisci che devi smettere. E così mi sono ritrovato a pulire i cessi in comunità. Ne sono uscito 15 giorni fa. E adesso è il momento di un disco in cui voglio parlare di questa verità".