La sorprendente classifica delle città al volante: Milano in testa, Napoli più felice

Sorprendono i dati dell'indice annuale di soddisfazione degli automobilisti. Calcolato da Waze, app che ospita il più grande network di automobilisti che vogliono evitare il traffico e risparmiare tempo e denaro al volante, disegnano Napoli come la città con gli automobilisti “più felici alla guida”.

In generale l'Italia risulta fra i cinque peggiori stati europei per gli automobilisti (Ucraina maglia nera). Il risultato cambia però da città a città. Milano risulta essere quella migliore per mettersi al volante, un primato che riguarda traffico, sicurezza, servizi per l'automobilista. Il primato delle strade va a Bologna, mentre i napoletani sono quelli il cui umore alla guida, nonostante le difficoltà dovute al traffico, si attesta al di sopra della media nazionale.

Nella classifica Milano per qualità di guida è seguita da Napoli, Roma e Bologna. In Europa, in testa l'Olanda (prima al mondo), seguita da Francia, Repubblica Ceca, Belgio e Spagna.