Classifica reati in Italia: Napoli capitale degli omicidi

Meno reati denunciati rispetto al 2015 ma Napoli rimane la “capitale” degli omicidi. A rivelarlo è la classifica dei reati stilata da “Il Sole 24 ore” che ha analizzato i delitti commessi su tutto il territorio nazionale. La città partenopea rimane in testa per gli omicidi: un totale di 162, tra uccisioni commesse e tentate, 10,43 ogni 100mila abitanti. Napoli è prima anche per il numero di rapine ogni cento abitanti con un incremento del 9%.

Sono in totale oltre 136mila i reati commessi nel 2016 con un calo di quelli denunciati dello 0,65. La provincia napoletana è poi quarta a livello nazionale per il numero di reati totali denunciati. Ogni giorno arrivano circa 370 denunce al giorno. Al primo posto c'è Milano, seconda Roma, terza Torino. Questi dati sono in controtendenza con quelli su scala nazionale dove c'è stato un calo del 7,4% dei reati commessi e denunciati. In totale sono, su tutto il territorio nazionale, 248 all'ora.