Emigrazione giovani: Napoli in testa

Un altro triste primato per Napoli: secondo uno studio elaborato dall'Istat per il settimanale “L'Espresso”, la città partenopea è in testa per l'emigrazione di giovani tra i 18 e 30 anni. La ricerca si è basata a partire dal 2008 in poi e Napoli risulta essere in testa tra tutte le città italiane con un totale di 6.501 giovani che hanno lasciato il capoluogo campano. Tra gli omologhi di provincia, quelli del Sud Italia sono i più colpiti dal fenomeno anche negli ultimi anni. Oltre a Napoli si segnalano i 3.904 ragazzi che hanno lasciato Messina, i 3.634 in fuga da Taranto, da Reggio di Calabria, Palermo, Bari e Cagliari.

Una fuga che non si arresta e che interessa anche la provincia napoletana con numeri a dir poco preoccupanti. Sono diverse le città dell'area metropolitana che figurano tra i primi 50 posti. La classifica è stilata in percentuale rispetto al totale della popolazione. San Giorgio a Cremano figura al 6° posto con 1.357 giovani emigrati, da Arzano, all’8° posto con 1.168 giovani, Frattamaggiore all’11° posto con 853 giovani e Torre Annunziata al 15° posto con 1.903 giovani partiti. Scorrendo poi nella graduatoria figurano anche Torre del Greco al 23° posto con 1.905 giovani, Portici al 24° posto con 1.102 giovani ed Ercolano al 35° posto con 1.053 giovani.