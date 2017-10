Cibo a domicilio: Napoli la più economica in Italia dopo Bari

Napoli è la seconda città in Italia dove costa meno ordinare cibo da asporto. A rivelarlo è uno dei leader del mercato in questo servizio, Just Eat, che ha analizzato il fenomeno in tutta Italia. La città partenopea è al secondo posto dietro Bari, nella classifica che vede un totale di 14 grandi città in tutto il Paese. A Napoli ordinare a casa costa il 9% in meno rispetto alla media nazionale mentre a Bari con il 23%.

La città più costosa invece risulta essere Firenze con un costo medio del 30% in più rispetto alla media nazionale. L'analisi è stata fatta basandosi sulle ordinazioni di tre piatti tipici di altrettante cucine nazionali. La pizza margherita per l'Italia, il cheese burgher per quella americana e gli urakami California per la cucina giapponese. È stato poi stilato un indice nazionale che ha portato le città del Sud a primeggiare in quanto ad economicità a parità di ordinazione del singolo prodotto.