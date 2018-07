Clandestino danneggia auto con un sasso e poi aggredisce i carabinieri

Quando l'hanno trovato in strada, hanno riferito di averlo trovato fuori controllo, tanto da reagire anche al loro intervento. I carabinieri della compagnia d'intervento operativo del Reggimento Sicilia hanno arrestato oggi un cittadino maliano di 24 anni per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il giovane è stato trovato a via Sanità mentre stava danneggiando delle auto con un sanpietrino.

Quando sono arrivati i carabinieri hanno provato a bloccarlo ma lui ha cominciato a minacciarli armato sempre della pietra. Dopo aver opposto resistenza è stato bloccato dai militari che lo hanno portato in caserma in attesa del rito direttissimo. Lì hanno scoperto che non era in regola con i documenti per l'immigrazione.