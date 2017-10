Clan Orlando, arrestato prestanome: sequestrati beni per 100mila euro

Due persone ritenute contigue al clan “Orlando”, operante a Marano, Calvizzano e Quarto, sono ritenute responsabili di concorso in trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori con l’aggravante di finalità mafiose. Si tratta di un 43enne di Villaricca e di un 39enne di Macerata Campania.

Il 43enne era stato tratto in arresto anche il 18 aprile. Dalle indagini dei carabinieri è emerso come fossero state attribuite quote di un istituto scolastico paritario, poi sequestrate dai militari dell'arma, per un valore di 122mila euro.