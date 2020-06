Blitz all'alba alla Sanità: arresti nel clan Mauro

I Carabinieri della Compagnia di Napoli Stella hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, quattro persone gravemente indiziate del reato di tentata estorsione aggravata, reatocommesso nel febbraio 2019, dal metodo mafioso e dalla finalità di aver agito per agevolare le attività illecite del clan camorristico dei Mauro, attivo nella zona cosiddetta “Miracoli” della Sanità.

Le persone arrestate sono: Vincenzo Leonardo, di anni 24, Antonio Chiaro, di anni 26, Luca Di Vicino, di anni 38, Francesco Lamia, di anni 21.

