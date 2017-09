Pizzo agli imprenditori: arrestati 12 affiliati al clan Gionta

I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito in queste ore un fermo emesso dalla Dda nei confronti di 12 persone, presunti affiliati al clan Gionta, ritenute responsabile a vario titolo di estorsione e di detenzione e porto illecito di armi aggravati da finalità mafiose.

I militari dell’Arma hanno ricostruito l'organigramma del clan accertando che l’attuale reggenza è ancora rappresentata da soggetti della “vecchia guardia”, indicati dagli altri affiliati come “i due boss che abbiamo adesso”. Documentata una diffusa e sistematica attività estorsiva sul territorio della città e riscontrate decine di attività estorsive a imprese, esercizi commerciali, società di ormeggi e centri medici, ai quali il pizzo veniva imposto mensilmente in base alla capacità economica più in occasione delle tre principali festività dell’anno.

Certificati infine patti criminali per la spartizione del territorio e delle imprese da sottoporre a pizzo con i “Gallo-Cavalieri” e i “Limelli-Vangone”.