La mappa della camorra in provincia di Napoli: tutti i clan

La camorra in provincia di Napoli riesce a confermare la leadership di storici gruppi criminali. Lo sottolinea la relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia pubblicata e inviata al Parlamento. Gli esperti dell'Antimafia raccontano di come storici clan all'ombra del Vesuvio riescano a rimanere al comando delle attività criminali nonostante le continue operazioni delle forze dell'ordine. Falcidiare i vertici delle organizzazioni criminali ha portato comunque alla parziale rigenerazione delle stesse attraverso “eredi” delle organizzazioni più ramificate.

Il risultato è stata una lotta continua tra forze dell'ordine e nuove leve dei clan che continuavano a mantere attivi i traffici storici. La Dia cita come esempi organizzazioni come quelle dei Moccia e dei Mallardo che, nonostante siano state private dei vertici, riescano a infiltrarsi nelle attività imprenditoriali locali sfruttando il potere criminale acquisito in decenni di presenza sul territorio. Un altro fenomeno che si verifica in provincia è l'infiltrazione nella vita amministrativa e politica delle città. È il caso del Comune di Sant'Antimo dove si è insediata una commissione d'accesso per verificare se vi fossero stati dei condizionamenti dell'Ente. Emblematici, proprio nella cittadina a nord di Napoli, sono stati gli arresti che hanno coinvolto elementi del clan Puca, Verde e Ranucci che erano riusciti a far eleggere persone ritenute vicine alle cosche.

Tutti i clan in provincia di Napoli

Provincia di Napoli - ​Area occidentale

Pozzuoli e Quarto: BENEDUCE-LONGOBARDI

Bacoli e Monte di Procida: PARIANTE

Provincia di Napoli - area settentrionale

Giugliano in Campania: MALLARDO

Qualiano: D’ALTERIO-PIANESE e DE ROSA

Villaricca: MALLARDO, FERRARA, CACCIAPUOTI

Afragola, Caivano, Casoria, Cardito, Frattamaggiore e Arzano: MOCCIA

Cardito, Carditello, Frattamaggiore, Frattaminore: PEZZELLA

Casoria, Afragola : TORTORA

Crispano: CENNAMO

Caivano (Parco Verde): CICCARELLI-SAUTTO

Melito di Napoli, Mugnano ed Arzano: AMATO-PAGANO

Sant’Antimo, Casandrino e Grumo Nevano: PUCA, RANUCCI, VERDE

Casandrino: MARRAZZO

Marano di Napoli e Quarto: NUVOLETTA, POLVERINO e ORLANDO

Acerra: DI BUONO, AVVENTURATO, MARINIELLO, GRANATA

Casalnuovo e Volla: REA-VENERUSO

Provincia di Napoli - area meridionale

San Giorgio a Cremano: ABATE, TROIA, LUONGO

Ercolano: ASCIONE- PAPALE, BIRRA- IACOMINO,

Portici: VOLLARO

San Sebastiano al Vesuvio: PISCOPO,

Torre del Greco: FALANGA

Torre Annunziata: GIONTA, GALLO-CAVALIERI, CHIERCHIA

Boscotrecase, Trecase: GALLO-LIMELLI-VANGONE,

Boscoreale: ANNUNZIATA-AQUINO, VISCIANO, PESACANE e GALLO-LIMELLI-VANGONE

Castellammare di Stabia: D’ALESSANDRO, IMPARATO, CESARANO

Pompei: CESARANO

Gragnano e Pimonte: DI MARTINO

Provincia di Napoli - area orientale

San Vitaliano, Scisciano, Cicciano, Roccarainola, Pomigliano: SANGERMANO

Terzigno; BATTI, SCARPA

San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, San Gennaro Vesuviano: FABBROCINO

Poggiomarino e Striano: GIUGLIANO

Somma Vesuviana: DE BERNARDO, D'ATRI

Marigliano: MARIGLIANESI, PAESANI

Brusciano: REGA

Sant'Anastasia: ANASTASIO E PERILLO

Pollena Trocchia: ARLISTICO, TERRACCIANO

Cercola e Pomigliano d’Arco: gruppi napoletani attraverso referenti locali come i MASCITELLI

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery