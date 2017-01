Clan Amato-Pagano, 17 arresti: FOTO

1 / 4

Sono 17 le persone a cui sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, in un'operazione orchestrata stamani dalla polizia.

E' stato anche accertato come nel clan camorristico Amato/Pagano, Rosaria Pagano, destinataria del provvedimento restrittivo, sorella di Cesare Pagano e moglie di Pietro Amato, fratello defunto del potente boss Raffaele Amato, avesse assunto un ruolo apicale e gestito direttamente gli affari illeciti del clan. Eseguiti arresti anche in Spagna. Sequestrati beni di ingente valore tra cui società ed attività commerciali a Napoli, Roma e Caserta.

LE FOTO DEGLI ARRESTATI NEL BLITZ DELLA POLIZIA

