Cittadini puliscono il parco di viale IV aprile (VIDEO)

Un gruppo di cittadini, armati di scope e palette, ha volontariamente deciso di ridare decoro agli spazi verdi del quartiere San Pietro a Patierno. Da diversi giorni si è partiti con la pulizia del parco in Viale IV Aprile: un tempo ritrovo di bambini e giovanissimi, oggi discarica a cielo aperto.

Una situazione di degrado che appartiene anche ad altri spazi comuni del quartiere nell’area Nord e che ha spinto residenti (e non), aiutati anche dai lavoratori socialmente utili, a scendere in campo per dire “basta”, dando vita anche un comitato civico. Nel video le immagini e le parole di alcune volontarie.