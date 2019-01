Città della Scienza, la denuncia dei lavoratori: vogliamo gli stipendi arretrati

La vertenza di Città della Scienza non è conclusa. Questo il messaggio che i lavoratori del polo scientifico napoletano hanno affidato a un video. La crisi di Cds è in corso da diversi anni. Una schiarita si è avuta con l'ingresso della Regione Campania nell'assetto societario. "Questo non è bastato - affermano i dipendenti - ci riterremo soddisfatti quando avremo tutti gli stipendi arretrati, quando i responsabili del tracollo saranno fuori dalla struttura e quando ci sarà un piano chiaro e solido per il futuro".