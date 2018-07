Caso cisterne nel porto torna in consiglio comunale

Sarà il tema principale del prossimo consiglio comunale a Torre Annunziata. Il caso cisterne nel porto oplontino verrà discusso in aula su richiesta dell'opposizione. Il prossimo 6 luglio sarà uno degli argomenti all'ordine del giorno della seduta. Sarà un'ulteriore occasione per i consiglieri di minoranza di chiedere chiarimenti al primo cittadino, Vincenzo Ascione.

Continuano in città le manifestazioni di protesta culminate nell'ultimo corteo della scorsa settimana. Insieme al caso cisterne verrà discussa anche la richiesta del Comune di acquisire come patrimonio indisponibile i beni confiscati alla criminalità organizzata. In particolare si parlerà della nuova destinazione di Palazzo Fienga, l'ex fortino del clan Gionta.