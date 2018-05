Cisterne nel porto: chiesta un'audizione in commissione Ambiente

La consigliera regionale di Forza Italia, Flora Beneduce ha chiesto un'audizione dinanzi alla commissione regionale all'Ambiente per la vicenda delle cisterne di carburante nel porto oplontino. Nella richiesta inviata al presidente Gennaro Oliviero, la forzista ha chiesto che vengano convocati il sindaco Vincenzo Ascione, l'assessore ai lavori pubblici Luigi Ammendala, i sindacati Cigl, Cisl e Uil e i consiglieri comunali d'opposizione Davide Alfieri, Maria Teresa De Martino, Salvatore Solimeno, Eduardo Piccirillo, Maria Oriundo, Raffaele Izzo, Bruno Avitabile, Ciro Alfieri e Pierpaolo Telese.

Da discutere c'è il rischio di danni ambientali che l'installazione di nuove cisterne potrebbe provocare sul territorio oplontino. La Beneduce ha poi ricostruito la vicenda che vede al centro della disputa la Isecold spa che nel 2014 ha ottenuto dall'amministrazione comunale un'area per l'installazione di altre tre cisterne.

«Le rappresento che la lsecold SpA gestisce nell'ambito dell'area portuale di Torre Annunziata, alla base del Molo di Levante, località “La Salera”, un'area adibita a deposito di idrocarburi, ricadente nell'ex SIN Litorale Vesuviano, poi declassato in SIR. Il Comune di Torre Annunziata, nel 2014, ha dato in concessione alla società lsecold un'altra area attigua alla precedente, per l'ampliamento del deposito già esistente, denominata Area Demaniale.Come noto le proprietà chimico-fisiche degli idrocarburi comportano notevoli criticità per quanto riguarda l'impatto ambientale».

Così ha scritto la consigliera per motivare la propria richiesta esortando anche la VII commissione permanente ad una convocazione rapida. I cittadini della zona sono, infatti, sul piede di guerra e lo scorso 28 dicembre il consiglio comunale dedicato si è concluso con un nulla di fatto. Nel frattempo da circa dieci giorni sono cominciati i lavori per l'installazione delle cisterne e procedono a ritmi sostenuti.