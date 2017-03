Ciro, il salumiere coraggio: "Il sindaco da Poppella, a me neanche una telefonata"

“A chi figli, a chi figliastri è il detto napoletano, di cui tutti conoscono il significato. Vi fece riferimento il sindaco Luigi de Magistris, indignato contro il governo per le norme del “salva-Roma” sottolineando la “eclatante disparità inaccettabile di trattamenti da parte del governo che fa male all’Italia, al Mezzogiorno e a Napoli“. Stamattina il sindaco è andato in visita da Poppella alla Sanità, portando la sua solidarietà. Ha rilasciato alla Repubblica questa dichiarazione: "Chi si espone e lavora con coraggio per restare nel suo quartiere e renderlo più forte, non dev'essere lasciato solo". La mia osservazione, ed il mio rammarico, non riguarda di certo Ciro Poppella, al quale abbiamo già scritto con Luigi Leonardi ed andremo insieme a portargli un panino giovedì pomeriggio ed a fare rete. Il mio rammarico va a tutte quelle chiacchiere che da più di un mese il comune mi rifila promettendomi vicinanza e solidarietà". Questo lo sfogo su Facebook di Ciro Scarciello, il salumiere che a gennaio denunciò il clima di intimidazione nel rione Duchesca, alle spalle di piazza Garibaldi.

"Io sono un uomo onesto, ho sempre lavorato, devo ritenermi sfortunato o immeritevole di solidarietà da parte del sindaco della mia città perché non sono stato vittima di spari? Perché ho denunciato uno stato di degrado sotto gli occhi di tutti, riconducibile alla permissività dello stato stesso? La mia domanda è perché a lui si ed a me neanche una telefonata. Tra non molto chiuderò, e se non fosse stato per la solidarietà delle persone perbene, avrei già chiuso. Vorrei una risposta, e la vorrei proprio dalle istituzioni che a distanza di più di un mese, latitano ancora. Sono figlio anche io di questa città, perché devo esser trattato da figliastro? Perché devo andar via dal mio quartiere senza neanche una vicinanza da chi verso i senegalesi, ha mostrato più di una solidarieta? Perché? Perché?".