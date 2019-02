Malore per Ciro Ricci durante la partita del Napoli: è infarto

Operazione al cuore per il cantante neomelodico Ciro Rigione, conosciuto da tutti come Ciro Ricci. Il cantante è intervenuto su Radio Marte ospite de La Radiazza, dove ha raccontato del malore subito dopo la partita tra Fiorentina e Napoli e dell'operazione subita per un trombo ad una arteria coronarica.

"Guardavo Fiorentina-Napoli e ho sentito prima dolori e poi una botta pazzesca e alle 22 ero in sala operatoria. Sto meglio, i medici mi hanno detto che posso riprendere la mia attività, ma devo stare attento all'alimentazione", ha spiegato Ciro Ricci, celebre tra le altre per "Chillo va pazzo pe te", colonna sonora del film “Pianese Nunzio 14 anni a maggio", presentato nei più importanti festival del cinema.