34 anni senza Ciro Pezzella, il promettente calciatore napoletano morto in un incidente

Il due dicembre 1983 il calciatore napoletano Ciro Pezzella, tesserato per il Lecce, il compagno di squadra Michele Lorusso (capitano e idolo della tifoseria salentina), insieme al suocero e il cognato di Pezzella, viaggiavano da Lecce verso Bari per prendere il treno che avrebbe condotto i due calciatori a Varese, dove era in programma la partita tra Varese e Lecce. Pezzella e Lorusso preferivano il treno all'aereo per paura di volare. All'altezza di Mola di Bari la Mercedes guidata da Pezzella impatta con una Renault: i due calciatori perdono la vita, Pezzella aveva 29 anni, era sposato con una donna di Lecce (per questo motivo era tornato a giocare in Salento dopo aver giocato anche in A con Avellino e Sampdoria): i due avevano una bimba di 4 anni. Michele Lorusso aveva 36 anni.

Ciro Pezzella nacque il 18 gennaio del 1954 a Ercolano: cominciò a giocare con l'Ercolanese, era un buon difensore. Da Ercolano si trasferì a Teramo, poi Ferrara con la Spal, Lecce (dove conquistò una promozione in B e vinse una Coppa italo-inglese), poi Sampdoria e la serie A con l'Avellino (esordio contro il Napoli). Nel 1982 tornò a Lecce per stare vicino alla famiglia della moglie.