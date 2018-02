Lutto per la nota pizzeria della Sanità: oggi 'Concettina' resta chiusa

Resterà chiusa oggi la nota e frequentatissima pizzeria 'Concettina ai tre santi' nel rione Sanità. Un lutto ha colpito la famiglia Oliva, ed è lo stesso titolare Ciro Oliva ad annunciarlo su Instagram: "Oggi 15 febbraio la pizzeria resterà chiusa per la perdita del nostro caro zio Mario Oliva. Riposa in pace". Centinaia di commenti di cordoglio sono arrivati in queste ore sulle bacheche social di Ciro e della sua pizzeria.