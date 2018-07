"Datemi quello che mi spetta o mi uccido": si risolve la vicenda del signor Marra (VIDEO)

Si è risolta positivamente la vicenda del signor Ciro Marra, ex dipendente EAV costretto ad andare in pensione prima del previsto per curare un tumore allo stomaco. L'uomo, in un video, aveva minacciato il suicidio perché sul t.f.r. e bonus pensionistico era arrivato il blocco preventivo di Equitalia. Con l'interessamento dell'avvocato Pisani la situazione si è risolta positivamente. "Non potevo neanche mangiare, ora sono felice. Si può vincere tutti quanti insieme, e uniti, ringraziando l'avvocato Pisani, ho vinto la mia battaglia".