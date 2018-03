Ucciso per errore dai killer: "Hanno confuso la maglietta rossa con quella verde"

Ciro Colonna è stato ucciso per errore nel giugno del 2016 in un circolo ricreativo di Ponticelli. Il vero obiettivo dei killer era Raffaele Cepparulo, boss in ascesa del rione Sanità, rimasto peraltro anch'egli ucciso dal commando.

Emergono particolari inquietanti dalle indagini sul duplice omicidio, che hanno portato all'arresto di otto persone nei giorni scorsi.

Nelle intercettazioni dopo il delitto, Anna De Luca Bossa, finita in carcere come mandante con il boss Ciro Rinaldi, avrebbe detto: "C'era uno con la maglietta rossa, quello innocente, poi uno con la maglietta bianca che era 'o limone, e uno con la maglietta verde che era Cepparulo. E tu che fai? Entri improvvisamente e spari a quello con la maglietta rossa?".