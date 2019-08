Tragedia in Kenya: napoletano muore durante il viaggio di nozze

Una vera e propria tragedia agostana ha sconvolto la città di Acerra. Ciro Chiariello, di 40 anni, è morto in Kenya dove si trovava in vacanza con la moglie in viaggio di nozze.

L'uomo è stato colto da un malore, rivelatosi fatale, mentre era in acqua. A nulla sono serviti i soccorsi.

Ciro era molto conosciuto e ben voluto nella comunità acerrana. Tanti i messaggi commossi di ricordo e vicinanza alla famiglia pubblicati nelle ultime ore sui social.

Alcuni amici, inoltre, stanno organizzando una sottoscrizione per contribuire alle ingenti spese che la famiglia dovrà sostenere per riportare in Italia la salma dell'uomo.