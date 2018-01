Ciro Ascione trovato senza vita: fiaccolata per chiedere la verità sulla sua morte

Indagini serrate sulla tragica morte di Ciro Ascione, il 16enne di Arzano il cui cadavere è stato ritrovato ieri pomeriggio, a quattro giorni dalla scomparsa, ai margini della linea ferroviaria Napoli-Roma, prima della stazione di Casoria. Gli investigatori escludono al momento la tesi del suicidio. Ciro Ascione aveva trascorso il pomeriggio con la fidanzata, prima che il suo corpo venisse ritrovato senza vita sui binari.

Alcune telecamere di sorveglianza hanno ripreso mentre usciva dalla stazione della metropolitana e percorreva la galleria Garibaldi.

Ad Arzano alle ore 21.00 di stasera verrà organizzata una fiaccolata da amici e parenti del giovane per chiedere la verità sulla sua morte.

Tanti i messaggi di cordoglio anche su Facebook: "Che Dio ti accolga e che i tuoi carnefici soffrano in eterno. Che m... gli esseri umanni". "Ho percepito la tensione e la disperazione, speravo finisse meglio, ma è successo il peggio. Mi dispiace Ciro, mi dispiace tantissimo anche per gli amici e per i famigliari". "Chi ti ha fatto del male deve morire in galera".

Intanto il padre Salvatore, parlando ai microfoni di "Chi l'ha visto?", dice: "Mio figlio non si è ucciso".

Foto Ansa di Ciro Ascione