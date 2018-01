Il padre di Ciro Ascione: "Voglio la verità sulla morte di mio figlio. Chiunque lo ha visto parli"

Salvatore Ascione, il padre di Ciro, il 16enne morto dopo essere caduto da un treno a pochi passi dalla stazione di Casoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione di Chi L'ha Visto: "Ogni giorno si dice una cosa diversa, non ci credo che è morto così".

Sulla fretta che aveva il ragazzo di tornare a casa ad Arzano, dopo un pomeriggio trascorso con la fidanzata a Napoli, per evitare eventuali rimproveri del padre, Salvatore chiarisce: "Rimproverare un figlio non significa fargli fare sciocchezze. Magari gli potevo dire perchè non ti sei anticipato un pochettino, ma non di più. E' capitato in passato che faceva tardi tipo in pizzeria, però poi mi chiamava e lo andavo a prendere. Poteva fare la stessa cosa nel caso".

Poi l'appello: "Mi dicono che l'autopsia di oggi potrebbe rivelare qualcosa in più. Faccio un appello: chiunque sa qualcosa o ha visto qualcosa ci avvisi. Le colpe non possono farle cadere sul ragazzo".