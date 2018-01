Morte di Ciro Ascione, il 16enne ha perso la vita cadendo dal treno

Ciro Ascione, il sedicenne di Arzano, il cui cadavere è stato trovato sui binari della linea ferroviaria Napoli-Roma, sarebbe morto in seguito ad una caduta dal treno sul quale viaggiava per tornare a casa, dopo un pomeriggio trascorso con la propria fidanzatina.

E' questa la conclusione alla quale sono giunti gli inquirenti della Procura di Napoli Nord e della Polizia di Stato di Napoli, che hanno acquisito un video di sorveglianza della stazione che avvalorerebbe tale tesi. Dalle immagini registrate si vedrebbe il 16enne correre per evitare di perdere il treno in partenza. Le porte si sono chiuse prima che Ciro sia riuscito ad entrare nel convoglio, ma il giovane si sarebbe comunque aggrappato al predellino, rimanendo attaccato in maniera precaria al treno dall'esterno.

Il viaggio di Ciro è durato poco, non è riuscito ad arrivare a Casoria, la fermata dove c'era il padre ad attenderlo. Il 16enne infatti ha probabilmente perso l'equilibrio, morendo a causa della caduta.

GEOLOCALIZZAZIONE

Utile nelle indagini il tracciamento del telefonino del 16enne, che era agganciato proprio in una delle celle che corrispondevano al luogo del ritrovamento del cadavere. Si attende comunque l'autopsia in programma venerdì per stabilire con certezza le cause della morte di Ciro Ascione.