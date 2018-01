Arzano sconvolta dal dolore per Ciro Ascione e le altre giovani vite spezzate di Miriam e Giuseppe

Migliaia di persone hanno sfilato ieri nel centro di Arzano, stringendosi per mano e portando fiaccole accese. Una marcia silenziosa e dolorosa, un momento di raccolta per la comunità, devastata dalla morte del giovane Ciro Ascione, 16enne di Arzano morto dopo la caduta da un treno in corsa, nei pressi di Casoria. Anche se restano ancora dubbi - si parla di un'inquietante telefonata ricevuta dallo zio di Ciro: qualcuno ha detto di smetterla con le ricerche perché Ciro era morto - le indagini sembrano ormai aver chiarito come si sono svolti i fatti. Ciro era in ritardo e ha deciso di aggrapparsi al treno, rimanendo in equilibrio sul predellino per circa otto minuti prima di mollare la presa.

: ad Arzano, da settembre, si contano già tre morti giovanissimi. La 18enne Miriam Cimmino, che si è suicidata lanciandosi da un balcone al terzo piano di uno stabile. Il 22enne Giuseppe Villano scomparve a ottobre per poi essere ritrovato poche ore dopo. Il 4 gennaio ha trovato la morte in tragiche circostanze . "", recita uno dei tanti cartelli esposti durante la fiaccolata. Centinaia di palloncini rossi sono state liberate, segno di estremo saluto ai giovani di questa cittadina sconvolta dal dolore.