Ciro Ascione, oggi i funerali. E l'Arzanese dedica la vittoria al 16enne

Si celebreranno oggi i funerali del 16enne Ciro Ascione, il ragazzo di Arzano morto sulla linea ferroviaria tra Napoli e Caserta, all'altezza di Casoria. Il giovane, come confermato dall'esame autoptico pubblicato ieri, è deceduto sul colpo dopo aver battuto la testa al suolo: era rimasto in bilico sul predellino del treno per otto lunghi minuti. Temeva di fare tardi all'appuntamento. Oggi alle 14:00 i funerali, dicevamo, nella chiesa di Piazza Cimmino, nel centro di Arzano. La comunità locale è sconvolta per le morti di tre giovani ragazzi arzanesi, avvenute a stretto giro negli ultimi mesi. Una commossa manifestazione si è tenuta in settimana.



Intanto questa mattina la squadra locale, l'Arzanese, ha voluto dedicare la netta vittoria (6-0 sul Vas Calcio) proprio alla memoria di Ciro Ascione. Granata, il tecnico della gloriosa squadra (fino a pochi anni fa in terza serie, ora dopo il fallimento in terza categoria) ha specificato: "Bella vittoria, la vittoria del gruppo. La dedichiamo a Ciro Ascione".