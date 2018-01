Morte Ciro Ascione, la fidanzata: "Era felice. Non aveva nessun motivo per lanciarsi dal treno"

E' stato ritrovato il cellulare di Ciro Ascione, il 16enne trovato morto sulla linea ferroviaria Napoli-Roma, nei pressi della stazione di Casoria.

Da tale ritrovamento gli inquirenti auspicano di ricostruire le ultime ore drammatiche che hanno preceduto la morte del giovane, avvenuta, secondo quanto emerge dalle indagini della Procura di Napoli Nord, dopo essere caduto dal treno. Il giovane di Arzano sarebbe rimasto aggrappato in maniera precaria al predellino del treno, le cui porte si erano chiuse prima che potesse accedere alle carrozze, per poi cadere e perdere tragicamente la vita.

FIDANZATA

Il ragazzino era preoccupato, dopo un pomeriggio trascorso con la fidanzatina nel centro storico partenopeo, di non poter rispettare l’orario dell’appuntamento che aveva con suo padre, che lo attendeva nella stazione di Casoria. La 16enne, intervistata da Daniela De Crescenzo del Mattino ha affermato: "Ciro non aveva nessun motivo per lanciarsi sotto quel maledetto treno, Era sereno, felice. Avevamo fatto tardi, si è precipitato per prendere il treno. Doveva partire per Arzano dalla stazione centrale alle 9,22, ma era già tardi, quindi secondo me avrebbe potuto perdere la corsa. Era già sulle scale quando si è girato e mi ha gridato ti chiamo quando sono a piazza Garibaldi. Ma la telefonata non è mai arrivata. Ciro era un ragazzo tranquillo, molto affettuoso, che non vedeva l'ora di finire la scuola e di mettersi a lavorare. E poi gli piacevano il calcio, ovviamente tifava Napoli".

Da un primo esame esterno sul corpo sono state riscontrate solo ferite compatibili con una caduta, ma si attende l'autopsia generale per stabilire con certezza le cause della morte del giovane.