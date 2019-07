Treno della Circum deraglia: paura sulla Napoli-Baiano (VIDEO)

Un treno della Circumvesuviana che viaggiava sulla linea Napoli-Baiano è deragliato alle 16.32 di oggi, pochi metri dopo la stazione di Baiano. Grande paura tra i passeggeri, anche se, fortunatamente, non si registrano feriti. Non sono chiare le cause dell'incidente, sul posto ci sono i tecnici dell'Eav per capire l'esatta entità del danno e che cosa ha portato al deragliamento. Il sindacato Orsa, in una nota, fa sapere che "...le cause non sono da attribuire a un errore del macchinista. Come si evince dalle immagini, infatti, la parte di treno uscita fuori dai binari non è quella di testa. Non c'è stata alcuna partenza con il rosso, né un'eccessiva velocità".

(Il video del treno deragliato sulla linea Napoli-Baiano)

La linea è ferma soltanto negli ultimi 5-6 chilometri e i treni sono limitati alla stazione di Roccarainola, che precede quella di Baiano, al momento non raggiungibile.

I disagi

Continuano i disagi per i viaggiatori delle varie linee Circum. Solo pochi giorni fa un incendio si era sviluppato su un altro convoglio e i continui guasti ai treni stanno provocando ritardi e soppressioni.

La nota dell'Eav

Oggi il treno 8162 in partenza alla 16.32 da Baiano per Napoli, composto dagli ETR Metrostar 221 e 212 e' sviato subito dopo gli scambi di uscita dalla Stazione. In particolare è sviato un solo asse dell'ultimo carrello dell'ETR di testa al convoglio. Il treno viaggiava a bassissima velocità ( al di sotto dei 30 km/h). Nessun ferito, neppure lieve. I passeggeri a bordo sono stati subito assisti dal personale del treno che hanno provveduto a farli scendere ed accompagnarli alla vicinissima stazione. Per effetto dello svio è stata interrotta la tratta Baiano-Roccarainola e istituito servizio sostitutivo con bus. Al momento sono in corso le attività di recupero del materiale rotabile cui seguiranno approfondite analisi per capire le cause dell'inconveniente.