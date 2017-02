San Giorgio, girovagavano armati nella Circumvesuviana: denunciati tre giovani

Girovagavano nella Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano armati di coltelli e proiettili. Tre giovani di Secondigliano, tra cui un minorenne, sono stati denunciati dalla polizia di stato.

I tre, un ragazzo di 22 anni, una ragazza di 20 e un minorenne fuggito dalla comunità di Cicciano, erano arrivati in città a bordo di due scooter risultati già sotto sequestro giudiziario. I ragazzi, tutti e tre pregiudicati, sono stati notati dagli agenti del commissarriato locale mentre si aggiravano nei pressi della stazione, probabilmente con l’intenzione di rapinare i passeggeri della Circumvesuviana.

Fermati per un controllo, hanno provato a disfarsi delle armi ma senza riuscirci. La polizia - come riferisce Il Mattino - ha cercato a lungo nei paraggi una pistola, che, però, non è stata ritrovata. Il minorenne è stato riaccompagnato nella comunità da cui era fuggito.