Circumvesuviana, ancora disagi: problemi alla stazione di Porta Nolana

Giornata nera per la Circumvesuviana. Già stamattina una tratta lungo la linea per Baiano era stata chiusa per la caduto di un albero sui binari dovuta al maltempo. Nel pomeriggio invece i disagi sono toccati al percorso che va tra Piazza Garibaldi a Napoli-Porta Nolana.

L'inconveniente è anche in questo caso relativo alla linea aerea. Ai treni è stato impedito di raggiungere quindi la Stazione Garibaldi: quelli provenienti da Sorrento e Poggiomarino si fermano alla stazione di San Giovanni, quelli delle linee Napoli-Baiano, Napoli-Acerra e Napoli-San Giorgio invece partono dal binario 1 di Napoli Garibaldi.

Inoltre, spiegano dall'Eav, “potrebbe effettuarsi qualche partenza dal binario 1 di Napoli Garibaldi verso le linee Sorrento e Poggiomarino indirizzati via Centro Direzionale-San Giorgio”. Infine, per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori diretti a Napoli, Eav ha "istituito, fino a contrario avviso, servizio bus sostitutivo Napoli-Poggioreale e Napoli-San Giovanni”.