Circumvesuviana anche di notte: l'annuncio

Anche quest'anno l'estate potrebbe portare i treni della Circumvesuviana in attività durante l'orario notturno. È quanto ha annunciato il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio al termine della riunione con i sindaci delle città di Sorrento, Piano, Meta e Vico Equense. Insieme ai rappresentanti dell'Abbac hanno pianificato i servizi per la prossima estate per tutta l'area della Penisola sorrentina.

Una delle opzioni accolte in maniera positiva è stata quella di istituire, come per l'estate 2018, le corse notturne provenienti da Castellammare a Sorrento a partire dalle 22 e 30 fino all'1 e 30, ogni mezz'ora. Inoltre verranno istituite anche le corse da Napoli a Sorrento nei giorni festivi e prefestivi. L'aggiunta dei treni verrà attivata dal 15 giugno al 15 settembre. I Comuni coinvolti contribuiranno con uno stanziamento di fondi, come fatto la scorsa estate, e anche la Regione Campania aderirà al progetto con un sostegno economico.