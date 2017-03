Lite sulla Circumvesuviana, controllore aggredito: finisce in ospedale

Paura alla stazione della Circumvesuviana di Nola. Un uomo, in seguito ad un banale diverbio per futili motivi, ha aggredito il controllore di turno. Sul posto, allertati dal macchinista e dai passeggeri, sono giunti i carabinieri della locale stazione che hanno fermato l'aggressore conducendolo in caserma.

Un'ambulanza del 118 ha trasportato il capotreno presso l'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. L'ennesima vicenda che testimonia la crescita delle vilenze ai danni del personale.