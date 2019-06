Assalto alla Circum: decine di persone passano senza biglietto | VIDEO

Decine di passeggeri, per lo più giovanissimi, che passano i tornelli della Circumvesuviana senza biglietto. E' una scena che si ripete ogni weekend e proseguirà fino al termine dell'estate. Questo video è stato girato nella stazione di Meta di Sorrento, una delle più ambite per i pendolari della spiaggia.

Per molto tempo e per diverse corse il malcostume prosegue indisturbato. Soltanto dopo molte segnalazioni da parte degl altri passeggeri, la guardia giurata ha lasciato la sua postazione per controllare l'accesso alla banchina.

(Video di Ciro Oliviero)