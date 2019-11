Allagamenti in stazione: disagi per chi viaggia in Circumvesuviana

Disagi per chi viaggia in Circumvesuviana a causa del maltempo. La nota di Eav: "Linee Vesuviane - Interruzione tratta ferroviaria Pompei - Poggiomarino Causa allagamento presso l'impianto di Scafati, la tratta ferroviaria Pompei - Poggiomarino è momentaneamente interrotta. I treni in partenza da Napoli per Poggiomarino limiteranno a Pompei. Seguiranno aggiornamenti".

Ripristino linea Napoli - Poggiomarino

Dalle ore 11:30 la tratta ferroviaria Pompei - Poggiomarino è stata ripristinata.

Il treno 4111 delle ore 11:25 da Napoli per Poggiomarino effettuerà regolare servizio ferroviario sull'intera linea.