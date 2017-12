"Gioco al massacro su Circumvesuviana. I lavoratori meritano rispetto!"

La definizione di "linea ferroviaria peggiore d'Italia" che Legambiente, nel suo rapporto, ha dato della Circumvesuviana, non sta bene al Presidente della commissione mobilità del Comune di Napoli, Nino Simeone: "In quel rapporto Legambiente non c'è solidarietà nei confronti del personale EAV che quotidianamente affronta, stoicamente, le enormi deficienze strutturali della Circumvesuviana ma non solo", spiega Simeone. "Con rispetto nei confronti del Governo e della Regione Campania che stanno investendo enormi risorse nell'azienda regionale, dico che il problema fondamentale del trasporto pubblico locale è la mancanza di treni e di autobus. È inutile girarci intorno. Ma quello che mi colpisce di più è la scarsa considerazione che si ha dei lavoratori del settore".

"Ci sono uomini e donne che quotidianamente affrontano il malumore e le protesta dei viaggiatori", afferma Simeone. "Subiscono vessazioni, aggressioni: è nostro dovere istituzionale garantire ai cittadini un servizio all'altezza, ma è nostro dovere morale riconoscere le grandi qualità di questi lavoratori".