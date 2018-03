"Questa è una guerra, ascoltateci": il presidente EAV mostra foto inquietanti

Un vetro rotto, il segno dell'impatto di un oggetto scagliato a forte velocità o sparato verso il treno. La foto mostrata dal presidente dell'EAV Umberto De Gregorio lascia pochi dubbi. "Avevamo detto che è una guerra e non sbagliavamo. Ieri sera sono stati sparati contro il treno - presso Sant’anastasia, sulla circuvmvesuviana tratta Napoli-Sarno, oggetti non meglio identificati. Sui vetri del finestrino sono evidenti i segni circolari. In un primo momento si pensava a spari di un fucile, poi a biglie. I carabinieri sembrano protendere per i sassi. Il fatto resta gravissimo", spiega De Gregorio.



Il presidente EAV chiede a questo punto un incontro in Prefettura: "I lavoratori e gli utenti sono consapevoli degli sforzi che si fanno ma anche dei rischi che si corrono", conclude De Gregorio. Per sollecitare l'incontro il presidente ha inviato una lettera al presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca e al presidente della Commissione Trasporti, Cascone.