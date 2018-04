Circumvesuviana: domani inaugurazione della stazione di Portici

Verrà inaugurata domani 18 aprile, dopo un restyling, la stazione della Circumvesuviana di Portici Bellavista. La cerimonia è prevista per le 14 alla presenza del sindaco Enzo Cuomo. Il restyling è frutto di un progetto artistico nato in collaborazione con Inward ed è stato firmato dallo street artist Mattia Campo dell'Orto.

Al centro del racconto, la ricostruzione della storica ferrovia Napoli-Portici. La prima linea ferroviaria costruita sul territorio italiano ed inaugurata il 3 ottobre 1839, sarà al centro dell'opera dell'artista. Accanto all'iniziativa artistica, sono stati effettuati una serie di interventi di manutenzione oltre all'installazione delle telecamere di sicurezza.