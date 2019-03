Circum, blocco sospeso e treni regolari: oggi incontro tra Eav e sindacati

Meno disagi rispetto a quelli degli ultimi giorni, oggi, per gli utenti della Circumvesuviana. È sospesa, infatti, la protesta dei dipendenti Eav, che aveva di fatto bloccato le linne tra Napoli e Sarno (via Ottaviano), Torre Annunziata-Poggiomarino (via Scafati), Pomigliano-Acerra e Napoli-San Giorgio a Cremano (via Centro Direzionale), l'ultima delle quali nei giorni scorsi rimasta anche senza navetta sostitutiva.

"La protesta è rientrata in vista dell’incontro con le organizzazioni sindacali previsto per domani (oggi, ndR) alle ore 14. Pertanto domani (Venerdi) il servizio sulle linee vesuviane sarà svolto regolarmente", aveva già annunciato nella serata di ieri il presidente della holding regionale dei trasporti, Umberto De Gregorio.

Lo stesso De Gregorio aveva proposto ieri "un atto di responsabilità da parte dei lavoratori e della direzione aziendale. Non penalizziamo ulteriormente gli utenti". "Abbiamo riconvocato un tavolo - le parole del dirigente Eav - con le organizzazioni sindacali per trovare una soluzione condivisa, che appare possibile. Ragionevolezza e responsabilità da parte di tutti nell’interesse degli utenti. L’azienda auspica la contestuale cessazione della protesta (poi in effetti verificatasi, ndR) per consentire un sereno confronto al tavolo".