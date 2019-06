Circumvesuviana, nuova domenica di passione: ferma la Napoli-Pompei-Poggiomarino

È ancora caos Circumvesuviana. Oggi migliaia di viaggiatori della linea Napoli-Pompei-Poggiomarino sono rimasti a piedi: la linea è stata quasi del tutto cancellata, con tre corse garantite prima delle 8 e poi il vuoto.

Il servizio bus sostitutivo, lamenta l'utenza, non si è rivelato all'altezza, e in molti non hanno potuto raggiungere luoghi di lavoro, raggiungere gli ospedali partenopei, arrivare a Torre Annunziata per l'interscambio coi treni della costiera oppure raggiungere in visita il Santuario di Pompei.

È l'Eav, l'holding ferroviaria regionale, ad aver deciso la cancellazione, con l'obiettivo di potenziare il servizio sulla linea turistica Napoli-Sorrento. Per tanti una vera e propria discriminazione, con peraltro il timore che la scelta – già sperimentata la scorsa settimana – possa confermarsi in tutte le domeniche a venire dell'estate.