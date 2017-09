Circumvesuviana: 60 corse a rischio, disagi per i viaggiatori

Ancora una giornata di pesanti disagi per gli utenti della Circumvesuviana. Anche oggi infatti continua l'agitazione, partita ieri, dei macchinisti Eav che aderiscono al sindacato Orsa, che di fatto rinunciando a coprire ore di straordinario non consentono la copertura di tutte le corse effettivamente in programmazione.

Alla base della protesta dissapori tra i vertici Eav e i rappresentanti dell'Orsa, in particolare sulle sanzioni mosse dall'azienda ad un iscritto al sindacato scattata dopo che il lavoratore avrebbe postato alcuni commenti personali su un social network.

Circa sessanta le corse che risultano non garantite nell'arco della giornata: la maggioranza riguardano la tratta Napoli-Sorrento. Forti ripercussioni anche sulla Napoli-Baiano e sulle Napoli-Sarno e Napoli-Poggiomarino.